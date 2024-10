Eine lebendige Diskussion zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Wer nach der Frankfurter Buchmesse noch nicht genügend Bücher auf seiner Wunschliste hat, konnte sich am Samstag im Colleg in Dillingen so einiges an Inspiration holen. Das literarische Quintett Brigitte Schöllhorn, Ursula Poser, Marcus Hartmann, Marius Müller und Barbara Ziller stellte Lieblingsbücher vor, eine Veranstaltung der Stadtbücherei Dillingen und der Vhs Dillingen.



Diskussionen gab es einige, aber ein Buch schaffte es, alle fünf Kritikerinnen und Kritiker zu überzeugen: Elyssa von Irene Vallejo. Der Roman wurde von Ursula Poser vorgestellt. In Vorbereitung auf den Abend hat sich jeder aus dem literarischen Quintett ein Buch ausgesucht, das von allen anderen gelesen wurde, damit die fünf an diesem Abend dem Publikum ihre Meinung mitteilen können. Poser erzählt, dass die spanische Autorin das Buch in Anlehnung an das „Vergilsche Epos Aeneis“ geschrieben hat. Die ehemalige Buchhändlerin habe die Geschichte von Anfang an gefesselt.

