Einige Bäume müssen in Dillingen gefällt werden

Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht müssen in diesen Tagen an einigen Bäumen im Stadtgebiet Schnitt- und Fällarbeiten vorgenommen werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, besteht hier krankheitsbedingt Bruchgefahr. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet.

Die Bäume befinden sich unter anderem an der Donaustraße, der Donauwörther Straße, der Donnersbergstraße, der Ellenhartstraße, am Georg-Schmid-Ring, dem Hochstiftring, an der Nachtweide, am Taxispark und dem Zuger Weg. Weitere Maßnahmen sind am Colleg und dem Bereich „Hühnerwörth“ vorgesehen, zudem erfolgt die Gehölzpflege an der kleinen Donau in Dillingen und am Zwergbach in Donaualtheim, Hausen und Schretzheim.

Ein Holzverkauf ist nach Angaben der Stadt Dillingen nicht möglich

Eine Reihe der genannten Bäume sind am Eschentriebsterben erkrankt, informiert die Stadtverwaltung. Hierdurch sei die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet, weiter bestehe die Gefahr des Astbruchs. Die Stadt Dillingen weist darauf hin, dass sich Passanten während der Schnittmaßnahmen nur außerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten dürfen. Ein Holzverkauf vor Ort ist nicht möglich. (AZ)