Eintauchen in den „Bona-Weihnachts-Geist“ beim Adventsmarkt in Dillingen

Kinderlachen, weihnachtliche Weisen, Kulinarisches für jeden Geschmack und jede Menge kleine Weihnachtsgeschenke – dies alles und noch mehr bot der traditionelle Adventsmarkt des Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasiums.

Im neu gestalteten Areal des Innenhofs zwischen dem Gymnasium und der Grundschule sowie auch im Schulgebäude selbst trafen sich am Nikolaustag Groß und Klein: Bona-Schüler, Ehemalige, Eltern, Lehrkräfte und weiteres Personal, ehemalige Lehrkräfte und noch viele andere Besucher, die ganz einfach in den immer wieder besonderen „Bona-Weihnachts-Geist“ eintauchen wollten. Das leicht stürmische Wetter trübte die Stimmung in keinerlei Hinsicht. Diverse Musikdarbietungen der verschiedenen schulischen Ensembles unterstrichen mit ihren prachtvollen Klängen die vorweihnachtliche Stimmung. Im Innenbereich der Schule fanden kurze Theateraufführungen und eine vorweihnachtliche Meditation großen Anklang.

Verschiedene Verkaufsstände in und hinter dem Schulgebäude boten deftige und süße Köstlichkeiten genauso wie ideale kleine Weihnachtsgeschenke zum Kauf an. Für die kleinen Besucher gab es zusätzlich noch kreative weihnachtliche Bastelangebote, Kinderschminken oder Glitzertattoos. Eine beeindruckende Tombola, bei der es sogar zwei Christbäume zu gewinnen gab, und ein Glücksrad sorgten unter den Gästen für Spannung und großen Spaß. Insgesamt war der Bona-Adventmarkt auch dieses Jahr wieder die perfekte Gelegenheit, sich in familiärer, fröhlicher und geselliger Atmosphäre auf die Weihnachtszeit einzustellen.