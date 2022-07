Endlich wieder Festival! Das geht am Samstag auf dem Donauside in Dillingen

Das Donauside der Killerpilze steigt wieder in Dillingen. Sänger Jo Halbig über das Line-up, wie man an Tickets kommt und warum das Publikum gerade jetzt wichtig ist.

Das Donauside ist dieses Jahr besonders: Ihr musstet zweimal wegen Corona das Festival absagen und feiert nun euer Fünfjähriges nach. Was habt Ihr alles geplant?



Jo Halbig: Ganz ehrlich, als wir 2016 mit dem Donauside angefangen haben, haben wir an so etwas wie den fünften Geburtstag überhaupt nicht gedacht. Gestartet sind wir damals mit lokalen Acts und wollten nach Dillingen einfach Kultur sowie ein cooles Festivalgefühl bringen. Was mir damals, als ich im Landkreis gelebt habe, immer gefehlt hat, waren richtige coole Festivals mit Pop und Rock, wie früher Rock over Glött. Unsere Idee war, dass wir als Killerpilze viel rumkommen und dabei Bands kennenlernen – also warum laden wir die Künstler und Künstlerinnen, die wir schätzen, nicht einfach in unser schönes Städtchen ein? Vor dem fünften Geburtstag kam uns die Pandemie dazwischen, die die Veranstaltungsbranche wahnsinnig hart getroffen hat. Wir, der Kulturring Dillingen und alle unsere Ehrenamtlichen haben beschlossen, dass wir es dieses Jahr, aber das Festival wieder aufleben lassen.

Dieses Jahr habt ihr das bisher größte Line-up für das Donauside. Welche Künstler und Künstlerinnen sind dabei?



Halbig: Wir haben das beste Line-up zusammengestellt, das wir bekommen konnten. Darunter sind Bands, wie Provinz, die sonst in Deutschland vor tausenden Menschen spielen, Headliner bei großen Festivals sind und Millionen von Hörer und Hörerinnen haben. Dabei ist auch die Band Kaffkiez, die aktuell einer der gehyptestens Indie-Bands in Deutschland sind. Es spielt auch die Band Montreal, die mit den Ärzten und Toten Hosen schon auf Tour waren. Wir bringen damit ein Festival nach Dillingen, was es so noch nicht gegeben hat. Darauf sind wir echt stolz.

Wie können die Killerpize solche Bands überzeugen in Dillingen zu spielen?



Halbig: Es hat sich rumgesprochen, dass unsere Location im Schlosshof einzigartig ist. Wir suchen schon immer ein geschmackvolles Line-up aus und haben einen guten Riecher bewiesen bei der Auswahl von talentierten jungen Künstlern und Künstlerinnen. Im Jahr 2017 hat die Sängerin Lotte schon mit ihrer Gitarre bei uns gespielt – mittlerweile ist die erfolgreich und tourt auch mit Max Giesinger. Im Jahr darauf sind die Lenoiden aufgetreten, die beim Donauside begeistert haben, obwohl sie wahrscheinlich niemand kannte. Fünf Jahre später sind sie eine der großen Bands im Rock-Alternative-Bereich. Also ist unser Appell an die Heimat: Kommt am Samstag vorbei, auch wenn ihr nicht jede Band kennt. Wir hoffen, dass die Menschen diese einmalige Chance dieses Jahr ergreifen. Die Finanzierung ist bei uns begrenzt, familiär und nur mithilfe der Stadt stemmbar. Nach der Pandemie ist dieses Jahr finanziell, ressourcenmäßig und energetisch richtungsweisend.

Dieses Jahr gibt es auch zum ersten Mal einen „Local Act“, für den online abgestimmt wurde. Wer hat gewonnen?



Halbig: Bei uns haben sich viele Musiker und Musikerinnen beworben. Über eine Jury haben wir dann drei ausgewählt: Die Rockband mit weiblicher Sängerin „Panic Patronum“, den Solokünstler „Eaßwood“ und die Band „Call It A day“ aus dem Post-Hardcore-Genre, die ihre Wurzeln in Dillingen hat. Letztere hat im Online-Voting gewonnen. „Call It A Day“ wird am Samstag um 15.30 Uhr das Donauside eröffnen.

Was ist denn sonst noch auf dem Donauside geboten?



Halbig: Es gibt neben der Musik auch ein Rahmenprogramm, Foodtrucks mit veganen, vegetarischen oder auch Fleisch-Optionen, eine Fun-Area und bei Hitze natürlich Wasser. Ab 0.15 Uhr startet die Afterparty mit dem DJ „King Kong Kicks“, der sonst bei Rock am Ring oder auf dem Southside auflegt. Offiziell geht es bis nachts 2.30 Uhr, danach feiern wir weiter. Ich sage mal so: Das Kings Road Pub ist nicht weit und wir sind dankbar für alle Tipps, wo man zur späten Stunde in Dillingen feiern kann.

Lesen Sie dazu auch

Wie war die Organisation nach zwei Jahren Pause und miteinem so besonderen Line-up?



Halbig: Ein paar Prozesse sind ehrlich gesagt in der Zwischenzeit schon eingerostet (lacht). Aber viele Menschen helfen uns, auch die Stadt Dillingen. Und mit unserem Team sind wir schnell wieder reingekommen. Seit vier Monaten sind wir im vollen Festival-Vorbereitungs-Modus. Einige denken: Die Killerpilze veranstalten das Festival, aber was machen sie wirklich? Wir kümmern uns um alles von den Bands, über das Essensangebot bis zum Ticketverkauf. Wir haben viel Freude daran, aber da fließt wahnsinnig viel Zeit, Energie und Herzblut rein. Das größte Lob ist es für uns immer, wenn die Leute einfach einen tollen Tag haben.

Wie war das Feedback des Publikums in den vergangenen Jahren?



Halbig: Nachdem wir mit den Killerpilzen 2019 eine Pause eingelegt haben, sind wir nach der Aftershow-Party des Festivals vom Schlosshof in Richtung Kings Road Pub mit einem großen Pulk an Festival-Leuten gelaufen. Einer sagte zu uns: „Ich finde es mega, dass ihr in das Kaff hier endlich mal geile Sachen und Bands reinbringt. Hoffentlich hört ihr nun nicht auf, wenn die Killerpilze in die Pause gehen.“ Und ich kann sagen, wir möchten nicht aufhören, sondern wir haben noch riesige Ideen für Dillingen. Je mehr Zuschauer und Zuschauerinnen kommen, desto größer können wir das Donauside machen.

Was ist denn eure Vision für das Donauside?



Halbig: Wir möchten, dass das Donauside aus dem Schloss herauswächst und es nur noch eine von mehreren Bühnen ist. Die ganze Stadt soll dabei sein. Und es ist unser Traum, dass hier mal die Ärzte, die Toten Hosen oder die Sportfreunde Stiller spielen.

Erstmals treten die Killerpilze nicht selbst beim Festival auf, sondern sind nur hinter und vor der Bühne aktiv – warum?



Halbig: Nach 17 Jahren touren haben wir als Band im Jahr 2019 eine Pause eingelegt. Wir wollten Erfahrungen abseits von unserem Leben auf Tour machen. Dann kam Corona und viel fragen sich, warum wir dieses Jahr auf dem Donauside nicht spielen. Aber uns ist wichtig, dass wir das Festival auch mal von uns emanzipieren. Uns freut es sehr, dass wir noch so viele Fans in der Heimat haben. Und Fabi, Mäx und ich können uns vorstellen, dort wieder zu spielen – aber eben nur, wenn es das Donauside weiterhin gibt.

Wie bekommt man noch Tickets für das Donauside am Samstag?



Halbig: Wir haben im Vorverkauf etwa 600 Karten verkauft. Aber es gibt noch Tickets im Vorverkauf bis Freitagnacht für 35 Euro. Es gibt auch noch am Festival-Tag Tickets für 45 Euro, auch an der Tageskasse. Der Einlass unter zwölf Jahren ist mit Eltern kostenlos möglich, ab zwölf bis 14 Jahre gibt es ermäßigte Tickets für 15 Euro. Kaufen kann man über Reservix, Eventim und im Dillinger Bürgerbüro. Die Wetterprognose ist in diesem Jahr das erste Mal gut – also kommt vorbei und feiert einen großartigen Tag plus Nacht im Schloss in Dillingen!

Zur Person: Jo Halbig ist der Sänger der Band Killerpilze. Er und seine Bandkollegen stammen ursprünglich aus Dillingen und organisieren seit 2016 das Festival Donauside im Dillinger Schlosshof, das dieses Jahr am Samstag, 16. Juli, ist.