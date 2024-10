Erasmus-Projektwoche in Dillingen zeigt Wert des Wassers auf

Icon Vergrößern Schüler aus Frankreich, Tschechien und des St.-Bonaventura-Gymnasiums präsentieren ihre Ergebnisse zum Thema "Wasser" im Rahmen der Erasmus+/Projektwoche. Foto: Elvira Stetinger Icon Schließen Schließen Schüler aus Frankreich, Tschechien und des St.-Bonaventura-Gymnasiums präsentieren ihre Ergebnisse zum Thema "Wasser" im Rahmen der Erasmus+/Projektwoche. Foto: Elvira Stetinger

Im Rahmen des Erasmus+-Projekts „YoEUr water – my home, my water“ waren diese Tage 20 Schülerinnen und Schüler aus dem französischen St. Gaudens und dem tschechischen Tisnov am Bonaventura-Gymnasium zu Gast. Dieses Jahr stand die Projektwoche ganz im Zeichen des SWG-Zweiges. Alle setzten sich mit einem aktuellen Thema auseinander: der Wasserversorgung weltweit, in den Partnerländern und in den Heimatgemeinden. Dabei lag der Fokus auf dem verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser. Eine der ersten Stationen, um den Fokus zunächst auf den Dillinger Landkreis zu richten, war das Rathaus. Oberbürgermeister Frank Kunz gab einen aufschlussreichen Einblick in die lokale Wasserversorgung im Landkreis und thematisierte aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze.

Bei Grünbeck in Höchstädt erfahren die Schüler, wie moderne Wasseraufbereitung funktioniert

Zusätzlich stand eine Exkursion zur Firma Grünbeck in Höchstädt auf dem Programm, wo die Schülerinnen und Schüler erfahren konnten, wie moderne Wasseraufbereitung funktioniert. Auch begaben sich alle auf eine Exkursion in die Wasserstadt Augsburg, die nicht nur für ihr historisches Wassermanagement als UNESCO-Welterbe bekannt ist. Nach Tagen vieler Recherchen und Diskussionen entstand eine beeindruckende Ausstellung, die jetzt Freitag eröffnet worden ist. Diese interessanten Einblicke in das gemeinsame Projekt und neue Begegnungen über den eigenen Tellerrand hinaus versprechen bleibende Erinnerungen.

Die Projektwoche „YoEUr water – my home, my water“ bot nicht nur die Chance, tiefer in das Thema Wasserschutz einzutauchen, sondern auch EU-weite Freundschaften zu schließen und gemeinsam an einer wichtigen politischen Frage zu arbeiten. Erasmus-Koordinatorin Alexandra Finck freut sich, dass diese bei den nächsten Besuchen in Frankreich und Tschechien weiter vertieft werden können. Ein wichtiges Ergebnis steht nach dieser Woche fest: „Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser ist – sowohl lokal als auch international – unverzichtbar“, betont PuG-Lehrer Florian Schuster. (Sandra Bulla)