Eröffnungstermin für neuen Netto-Markt in Dillingen steht fest

Es ist ein Thema, das einige Menschen in Dillingen in diesem Jahr ziemlich beschäftigte. Lidl hat im September eine neue Filiale im Gewerbegebiet Siemensstraße im Norden der Stadt eröffnet und entgegen einer schriftlichen Absichtserklärung den Markt am Kasernplatz 7 in Dillingen geschlossen. Für viele Seniorinnen und Senioren, die unterhalb des Dillinger Stadtbergs leben, wurde das Einkaufen deshalb in den vergangenen Wochen zu einer Herausforderung. Aber jetzt schließt Netto die Versorgungslücke.

