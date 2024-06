Fahrer eines Müllwagens übersieht in Dillingen Auto

Der Fahrer eines Müll-Fahrzeugs hat in der Donauwörther Straße ein Auto beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit 3000 Euro an.

Ein 41-jähriger Fahrer eines Müllwagens entleerte am Freitag gegen 5.50 Uhr Papiertonnen in der Donauwörther Straße in Dillingen. Dabei stand das Fahrzeug am linken Fahrbahnrand.

Das Auto der 40-Jährigen stand im toten Winkel

Als der Mann wieder anfuhr, übersah er laut Polizei aufgrund der erhöhten Sitzposition und des toten Winkels den Wagen einer 40-Jährigen, die mittlerweile rechts neben ihm verkehrsbedingt wartete. Es entstand im linken Frontbereich des Autos ein Schaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)