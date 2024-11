Fahrerflucht auf Supermarktparkplatz

Am vergangenen Donnerstag hat im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Allee einen braunen Pkw angefahren. Im Anschluss entfernte er sich laut Angaben der Polizei vom Unfallort, ohne den Unfall gemeldet zu haben. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071 560 zu melden.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Supermarktparkplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis