Fahrradfahrer von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag in Dillingen erlitt ein 64-jähriger Fahrradfahrer mittelschwere Verletzungen. Laut Angaben der Polizei wurde er von einem Auto erfasst, der aus der Röhmstraße auf die Altheimerstraße abbog. Der Fahrradfahrer musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von etwa 800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gegen die Autofahrerin.

