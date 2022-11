Dillingen

17:30 Uhr

Filmcenter Dillingen zeigt ehemaligen Nazi-Propaganda-Film

Plus 1942 wurde im Dillinger Kino der Nazi-Propagandafilm "Geheimakte W.B. 1" über den U-Boot-Erfinder Wilhelm Bauer aufgeführt. Jetzt wird der Streifen erneut gezeigt.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Es war ein Höhepunkt in der fast 90-jährigen Geschichte des Dillinger Filmcenters – dies allerdings in der dunklen Zeit des Nationalsozialismus. Ende Januar 1942 wurde dort der Propagandafilm "Geheimakte W.B. 1" gezeigt, der sich um den in Dillingen geborenen Erfinder Wilhelm Bauer dreht. Die Vorführung muss ein Riesenspektakel gewesen sein. "Ein Film, den jeder Dillinger gesehen haben muss", hieß es vor 80 Jahren, als "Geheimakte W.B. 1" kurz nach seiner Premiere in München auch in Dillingen gezeigt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen