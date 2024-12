Franz von Assisi bietet Inspiration – auch für die Gegenwart

Im letzten Teil unserer Artikelreihe gehen wir heute bis zurück ins Mittelalter: Franz von Assisi, auch Franziskus genannt, prägt bis auf den heutigen Tag das Profil der St.-Bonaventura-Schulen in Dillingen. Das „Ja“ der Dillinger Franziskanerinnen zur Schulgründung in Dillingen liegt 250 Jahre zurück. Es trug reiche Früchte. Weit über das Stadtgebiet Dillingens hinaus übernahmen sie Erziehungs- und Bildungsaufgaben in Schulen von Bayern und Rheinland-Pfalz, in Brasilien, Indien und den Vereinigten Staaten von Amerika.

