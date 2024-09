Freier Filmeintritt zur interkulturellen Woche in Dillingen

Im Rahmen der interkulturellen Woche laden der Integrationsbeirat des Landkreises und die Integrationslotsin, Alexandra Bronnhuber, zur kostenlosen Filmvorführung ein. Gezeigt wird die Komödie „Sterne zum Dessert“.

In „Sterne zum Dessert“ setzt Sébastien Tulard die Lebensgeschichte des erfolgreichen Patissiers Yazid Ichemrahen in Szene. Das Drehbuch basiert auf der Autobiografie „Un rêve d’enfant étoilé“ des Patissiers Yazid Ichemrahen (Jahrgang 1991), der 2014 den Titel „Weltmeister des Eisdesserts“ errang. Der Film schildert den Werdegang von Ichemrahen. Als kleiner Junge lebt er mit seiner alleinerziehenden Mutter in einer Kleinstadt nordöstlich von Paris. Die beiden sind auf die finanziellen Zuwendungen des Sozialamts angewiesen, das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist schwierig. Eine Zeit lang ist der kleine Yazid bei Pflegeeltern untergebracht, teils wohnt er als Jugendlicher in einem Heim, wo es immer wieder Probleme gibt. Dennoch verfolgt er hartnäckig seinen großen Traum, Patissier zu werden. Er ergattert einen Ausbildungsplatz bei einem renommierten Pariser Restaurant und muss sich mit Umgangston und Arbeitsklima dort arrangieren. Schließlich erhält er die Chance, an der internationalen Patissiermeisterschaft teilzunehmen.

Der Film wird am Mittwoch, 25. September, um 19.30 Uhr im Filmcenter Dillingen ausgestrahlt. Die kostenlosen Kinokarten können online unter www.filmcenter-dillingen.de/programm reserviert werden.

Die Filmvorführung wurde von der Integrationslotsin am Landratsamt, Alexandra Bronnhuber, sowie dem Integrationsbeirat und dem Filmcenter Dillingen organisiert und wird vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration und dem Landratsamt Dillingen gefördert. Vor und nach der Vorstellung besteht die Möglichkeit zum Austausch mit der Integrationslotsin und den Mitgliedern des Integrationsbeirates. (AZ)