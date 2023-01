Fußgänger wird in Dillingen von Auto erfasst

Eine Frau übersieht beim Abbiegen einen Fußgänger in Dillingen. Er muss daraufhin ins Krankenhaus.

Mittelschwere Verletzungen hat ein 64-jähriger Mann in Dillingen erlitten, als er von einem Auto erfasst wurde. Zu dem Unfall kam es laut Bericht der Polizei am Dienstag gegen 20.30 Uhr. Eine 23-jährige Autofahrerin wollte demnach aus der Fürst-Fugger-Straße in die Feuchtwanger Straße einfahren. Dabei übersah sie den 64-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Dabei wurde der Fußgänger am Fuß erfasst. Er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)