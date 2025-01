Geldbörse gefunden und dann unterschlagen

Zu einer Unterschlagung eines gefundenen Geldbeutels ist es am Donnerstag in Dillingen gekommen. Gegen 9 Uhr verlor ein 73-Jähriger auf einem Kundenparkplatz in der Hans-Geiger-Straße seinen Geldbeutel. Darin befand sich neben Personaldokumenten auch ein unterer dreistelliger Geldbetrag.

Offensichtlich fand ein bisher unbekannter Täter den Geldbeutel zwischen 8.30 und 12 Uhr auf und meldete den Fund nicht bei einer zuständigen Stelle. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Fundunterschlagung und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)