Als Alleinstehender fühlt man sich am Wochenende oft einsam. Überall sind Paare und Familien unterwegs, und man selbst hat niemanden, mit dem man seine Zeit verbringen kann. Josef Hummel aus Dillingen bietet für Betroffene eine Lösung an. Beim „Single-Wandertreff“ gehen an jedem zweiten Sonntag Alleinstehende im Nordschwäbischen Raum gemeinsam wandern.

