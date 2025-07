Dillingen genehmigt Holzlagerplatz und Maschinenhalle in Fristingen

Der Maschinenring Dillingen will auf seinem Gelände auf dem Nordfelderhof in Fristingen eine Maschinenhalle bauen und einen Lagerplatz für Stammholz errichten. Über das Projekt hat der Dillinger Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend länger diskutiert. Michael Kreuzer (Umlandfraktion) fragte, ob mit dieser Genehmigung möglicherweise ein Präzedenzfall geschaffen werde. Das Grundstück liegt im Außenbereich, es handelt sich aber um kein privilegiertes landwirtschaftliches Vorhaben. Dies ist die Voraussetzung, dass im zu schützenden Außenbereich gebaut werden darf.

Antragsteller ist die Nordfelder Verwaltungs-GmbH des Maschinenerings, die dort ihren Betrieb erweitern will. Die Maschinenhalle soll auf einer Grundfläche von 1056 Quadratmetern entstehen. Das Gebäude ist mit einer Wandhöhe von 5,70 Meter und einer Firsthöhe von 8,07 Meter geplant. Der Stammholz-Lagerplatz soll 7360 Quadratmeter groß werden, das ist in etwa die Fläche eines Fußballfeldes. 1560 Quadratmeter dieser Fläche sollen dabei asphaltiert werden. Der Rest werde eine Grünfläche sein, hieß es im Sachvortrag.

Nicht nur das Landwirtschaftsamt beurteilt das Projekt positiv

Das Landwirtschaftsamt erklärt in seiner Stellungnahme, dass es sich um kein privilegiertes land- oder forstwirtschaftliches Vorhaben handle. Die Behörde befürwortet aber das Vorhaben. Andere Fachstellen des Dillinger Landratsamts, das Staatliche Bauamt in Krumbach und Grundstücksnachbarn haben dem Projekt ebenfalls die Zustimmung erteilt. Und auch der zuständige Mitarbeiter des Dillinger Bauamts betonte, dass das Vorhaben genehmigt werden könne. Ein Präzedenzfall werde dadurch nicht geschaffen. Er könne sich kaum vorstellen, dass es in Zukunft zu einem ähnlich gelagerten Fall kommen könne.

Oberbürgermeister Frank Kunz wies darauf hin, dass eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung vorliege. Der Maschinenring sei ein Zusammenschluss für Land- und Forstwirte. Vom Maschinenring würden Hackschnitzel für die Nahwärme bezogen. Die Stellungnahmen der anderen Fachbehörden sprächen sich für das Projekt aus. Und er freue sich, wenn die Stadt „Genehmigungsbehörde“ sein könne und dieses Projekt nicht verhindere. Dietmar Reile (CSU) sagte, dass Landwirte und Waldbesitzer Mitglieder des Maschinenrings seien. Dillingen schaffe hier keinen Präzedenzfall. Der Bauamtsmitarbeiter versicherte, dass das Projekt „hundertprozentig privilegiert“ wäre, wenn ein Landwirt den Bauantrag stellen würde. Das Votum war am Ende klar: Der Dillinger Stadtrat stimmte dem Neubau der Maschinenhalle und des Stammholz-Lagerplatzes einmütig zu.

Dillingen reduziet die geplante Neuverschuldung deutlich

Ein weiteres Thema waren die städtischen Finanzen. Dillingen hatte am Jahresende 2024 Haushaltsausgabereste von etwa drei Millionen Euro. Die Jahresrechnung 2024 ergab ein städtisches Haushaltsvolumen von 74,1 Millionen Euro – eine halbe Million mehr als im Haushaltsplan vorgesehen. Kämmerer Michael Bregel informierte auch über die Rücklagen, die sich Ende 2024 auf sieben Millionen Euro beliefen. Die Schulden wuchsen auf 21,2 Millionen Euro an. Allerdings nahm die Stadt nicht, wie geplant, zwölf Millionen Euro Kredite auf, sondern nur die Hälfte. Oberbürgermeister Kunz lobte die „Haushaltsdisziplin“. Die Stadt Dillingen habe die geplante Neuverschuldung deutlich reduziert.