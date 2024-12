Grün für die Leseinsel des Sailer-Gymnasiums

Seit vielen Jahren gehört die freitägliche „Grüne Pause“ des „Sailer“ zu einem gelungenen und gesunden Abschluss einer anstrengenden Schulwoche und seit vielen Jahren engagieren sich die Mütter der „Grünen Pause“ dafür, dass die Schülerinnen und Schüler dank der leckeren Schnittchen gestärkt in die zweite Hälfte des Schultags gehen können. Der Erlös des Verkaufs der vegetarischen Häppchen kam in diesem Schuljahr der neuen Leseinsel zugute. Seit der Einweihung des neuen Gebäudes beleben und schmücken Pflanzen in grünen Töpfen den Raum der Bibliothek.

