5000 Euro Schaden: Polizei ermittelt nach Fahrerflucht in Höchstädt

In Dillingen ist es am Dienstag zu einer Fahrerflucht gekommen. Ein Sattelzug beschädigte einen Zaun. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise.

Die Dillinger Polizei sucht nach zwei Unfällen mit Fahrerflucht nach Zeugen. In der Dillinger Tulpenstraße fuhr am Dienstag gegen 10 Uhr ein Sattelzug mit blauem Anhänger die Lindenstraße in Richtung Osten entlang und bog dann nach links in die Tulpenstraße ab. Beim Abbiegen streifte er laut Polizeiangaben einen Gartenzaun und ein Straßenschild, verursachte dabei einen Schaden, fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt.

5000 Euro Schaden nach Fahrerflucht in Höchstädt

Ebenfalls am Dienstag wurde auf der Polizeiinspektion Dillingen ein weiterer Fall von Fahrerflucht gemeldet. Im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr am Montag, 10. Juni, wurde in der Straße Am Fallenweg ein geparktes Auto eines 30-jährigen Höchstädters von einem unbekannten Fahrer angefahren und beschädigt. Dabei wurde nach Polizeiangaben die linke Beifahrertür stark eingedellt und zerkratzt, was einen geschätzten Schaden von 5000 Euro verursachte. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht gegen unbekannt. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)

