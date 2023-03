Dillingen

vor 18 Min.

Immer weniger Schüler: Dillinger Tanzlehrerin ist verzweifelt

Plus Die Pandemie hat das Tanzstudio von Gaby Trajkovic in Dillingen hart getroffen. Nun ist Corona kaum noch zu spüren. Für Trajkovic ist das kein Grund zur Freude.

Ein Klebeband teilt die Treppe zu Gaby Trajkovics Lebenstraum in zwei Hälften. Auf der einen Seite weist ein Pfeil nach oben, auf der anderen Seite hinunter. Die Stufen sind gepflastert mit roten Aufklebern, auf denen weiße Männchen auf rotem Grund ans Abstandhalten erinnern. So wie das Klebeband in ein Auf und Ab teilt, so teilt auch die Pandemie die Geschichte von Trajkovics Tanzschule in ein Davor und Danach. Für viele war der Wegfall der Impf-, Test- und Maskenregeln der Startschuss für die Rückkehr in die Normalität. Auch Trajkovic hat das gehofft. Nun ist sie ernüchtert: "Es ist sogar noch schlimmer als mit Corona."

