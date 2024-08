Impact rocken die Dillinger Königstraße

Mit dem Opener ihres Albums “Heavy Metal Maniacs” eröffnet die Band Impact ihr zweieinhalbstündigen Set in der Königstraße. Inzwischen hatten sich etwa 1000 Leute versammelt, um den Musikern zu lauschen. Sänger Joe Hanson sagt zu Beginn: “Auf Dillingen kann man sich verlassen.” Es ist eines jener Konzerte, bei denen sich Künstler und Publikum sich gegenseitig feiern, zu Hochleistungen anstacheln, sich lieben, sich zuprosten. Wenn Leadgitarrist Morris Ramon dazu sein Elvis-Lächeln zeigt und seine bluesgetränkten Soli mit einer gekonnten Leichtigkeit präsentiert, kann man nicht anders als staunen.

Im kommenden Jahr verlässt der Sänger Hanson die Band

Das Highlight der Show ist allerdings ein Song, der unter Impact-Fans Kultstatus genießt, aber selten live zu hören ist: “Voices Of the Night” vom Debütalbum “Initial Impact”. Joe Hanson, dem der Song einer der wichtigsten ist, bemerkt diese Tatsache nicht ganz ohne Wehmut. Denn es ist eines der letzten Konzerte, die er als Sänger der Band geben wird.

Die Band Impact spielte auch einen Song, der ihrer Heimat gewidmet ist. Foto: Bernhard Probst

Im Zugabenblock kam die neue LP der Band zur Geltung: Als dritte und letzte Zugabe wurde traditionsgemäß eine veiertelstündige Version von Metallicas “Seek and Destroy” dargeboten, die auch fürs Album aufgenommen wurde, bevor sich die Band zu den Klängen von Mötley Crües “Home Sweet Home” verabschiedete.

Das Wetter war in Dillingen ideal

Das Wetter war für das Konzert in Dillingen ideal: Die Sommerhitze hatte sich gerade genug verabschiedet, um noch spürbar, aber nicht mehr brütend warm zu sein. Über der Stadt breitete sich nach Einbruch der Dunkelheit ein glasklarer Sternenhimmel aus. In diesem nahezu perfekten Szenario gab es eine Impact-Show mit allem, was dazugehört. Die Konzerte der Band sind soziale Events. Wer aber meint, die Musik selbst käme dabei zu kurz, der muss nur direkt vor die Bühne schauen, bei der die Fans lautstark mitfeiern. Impact haben hier bewiesen, dass ihre Popularität ein neues Level erreicht hat.

Im Sommer 2021 war es das erste Mal, dass Impact ein Konzert vor dem Kings Road Pub in der Dillinger Königsstraße spielten. Das nächste Mal kamen sie im Folgejahr und konnten damals bereits etwa 500 Leute vor ihrer Bühne versammeln. Die Band tourte unermüdlich, hatte einen Besetzungswechsel (statt Danny spielt nun Matt G die Rhythmusgitarre), gab einen bevorstehenden bekannt (Joe Hanson wird ab Januar nicht mehr Sänger sein) und nahm ein neues Album auf. Dieses heißt “Twisted Diamonds” und ist im Mai erschienen. Doch sie sind trotz allem ganz die Alten geblieben.