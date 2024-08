In der Dillinger Donaustraße tut sich etwas

Neues gibt es in der Dillinger Geschäftswelt, und zwar in der Donaustraße 13. Dort haben Elisa Renner und ihr Team in diesen Tagen die Wiedereröffnung ihres Haarstudios gefeiert. Geschäftsführerin Elisa Renner hat in ihr Geschäft mit dem Namen „Art of Cut“ investiert, das sie bereits im Jahr 2000 übernommen hat. Im Studio bietet sie ein Komplett-Sortiment rund um die Haarpflege an.

Im Haarstudio von Elisa Renner „läuft es super“

„Es läuft super“, sagt Elisa Renner beim Besuch unserer Redaktion. Das vierköpfige Team kümmere sich um Kinder, Frauen und Männer. Von Extensions (Haarverlängerung) über das Färben bis zum Haareschneiden und Rasieren reicht die Palette der Dienstleistungen. Jetzt gratulierten auch Oberbürgermeister Frank Kunz und der Vorsitzende der Dillinger Wirtschaftsvereinigung, Josef Albert Schmid, Elisa Renner und ihrem Team zur Wiedereröffnung.

Gleich nebenan, in der Donaustraße 12-13, gibt es nun einen weiteren Anziehungspunkt – das Fitness-Studio „NYX GYM“. Geschäftsführer Behrouz Polous und Fitnesstrainerin Hoda Amir haben auf etwa 70 Quadratmetern das Studio eröffnet. „Wir machen die Menschen fit“, sagt die Iranerin Hoda Amir. NYX GYM bietet auch das EMS-Training (Elektromyostimulation) an, das besonders effektiv sein soll. Trainierende schlüpfen dazu in einen elektronischen Anzug zur Muskelaktivierung. Wie Hoda Amir erläutert, biete das Studio aber auch normales Ausdauer- und Krafttraining mit kleinen Geräten an.

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz zählt zu den Gratulanten

Oberbürgermeister Frank Kunz und der stellvertretende Vorsitzende der WV Dillingen, Markus Grimminger, gratulierten zur Eröffnung. Sie ließen sich bei NYX Gym auch das EMS-Training erklären.