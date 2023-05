Dillingen

In der Lehrerakademie dreht sich vier Tage alles um Musik

Plus Zum ersten Mal findet die Dillinger Chorwoche statt. Bereits die ersten Proben machen auf das Abschlusskonzert gespannt.

Von Silva Metschl

Normalerweise ist die Dillinger Akademie nur für Fortbildungen von Lehrkräften zugänglich. Trotzdem stehen an diesem Tag die Pforten offen, denn für vier Tage werden die Räume anderweitig gefüllt: Erstmals findet die Dillinger Chorwoche statt. Ein Rundgang durch die ersten Proben zeigt die verschiedenen Facetten der Chöre und den Spaß, den die Teilnehmenden haben.

Die Teilnehmenden freuen sich spürbar auf die Chorwoche

"Überglücklich" ist Franz Lingel, Vorsitzender des Kreischorverbands Dillingen, und macht in seinem Grußwort weiter: "Großartig! So viele Sängerinnen und Sänger." Denn vom Kinderchor und Jugendchor bis zu den verschiedenen Erwachsenenchören gibt es fast 200 Teilnehmende, deren Vorfreude bereits bei dem euphorischen Applaus zu dem Eröffnungslied der A-cappella-Gruppe SingerPur bemerkbar ist. Sie warten gespannt, nach der offiziellen Begrüßung in ihre Übungsräume zu gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

