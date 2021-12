In Dillingen ist man gemeinsam stark für Menschen mit Behinderung

Plus Schwester Theresia Haselmayr und Johann Evangelist Wagner legen vor 175 Jahren die Grundlagen für das Sozialwerk Regens Wagner. So wird es heut ein Dillingen gelebt.

Im Jahr 2022 blickt Regens Wagner zurück auf 175 Jahre Dienst für Menschen mit Behinderung. In einer Reihe von Artikeln stellen wir die Geschichte und Gegenwart des Sozialwerks vor, das dazu beigetragen hat, Dillingen zur Stadt der Karitas zu machen.