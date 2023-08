Italienische Grandezza an der Dillinger Sandtner-Orgel

Donato Curazzo imponiert beim Dillinger Orgelsommer mit beispielhafter Ausdruckskraft. Seine Registrierkunst ersetzt ein ganzes Orchester.

Die Dominanz der Organisten aus Italien wurde bei der elften Matinee des Dillinger Orgelsommers erfolgreich fortgesetzt. Wieder waren es Werke italienischer Komponisten, die in der Basilika St. Peter erklangen. Mit Padre Davide da Bergamo und Enrico Bossi gab es inzwischen dem Dillinger Publikum vertraute Tonschöpfer zu hören; Oreste Ravanello steuerte ein bisher unbekanntes prächtiges Opus bei. Der Gast aus Treviso, Donato Curazzo, hatte Stücke ausgewählt, die für die italienische Orgelmusik im 19. und 20. Jahrhundert von Bedeutung sind.

Felice Moretti, 1791 im Todesjahr Mozarts nahe Bergamo geboren und vor 160 Jahren gestorben, trat mit 27 Jahren ins Franziskanerkloster in Piacenza ein und nannte sich seitdem Padre Davide da Bergamo. Er schrieb eine Vielzahl von Werken, unter ihnen auch eine Reihe längeren Sinfonien. Eine viersätzige "Gran sinfonia" hat Donato Curazzo für die Orgel bearbeitet. Dabei gelang ihm ein großer Wurf, weil er die Lebendigkeit, das südliche Flair, die volkstümlichen Melodien des Ursprungswerkes kongenial einfing. Die Registrierkunst der Organisten ersetzte die Klanggewalt eines ganzen Orchesters auf spektakuläre Weise. Curazzo vertiefte den Grundgehalt des Originals durch treffliche eigene Einfälle und erzielte dadurch farbenreiche Effekte. Ein fein ziseliertes melodiöses Largo im sensiblen Piano, machtvolle Allegri im Organo pleno sowie ein temperamentvolles opernhaftes fantastisches Vivace blieben in bester Erinnerung.

Organist Donata Curazzo erzielt in Dillingen eine starke Wirkung

Erstaunliche kompositorische Fantasie mit einem von den Möglichkeiten der Orgel inspirierten Klangsinn beweist der venezianische Komponist der Spätromantik Oreste Ravanello. Dem "Tema e variazione" in e-Moll liegt ein leicht melancholischer Charakter zu Grunde. Donata Curazzo brachte bei seinem Auftritt in Dillingen herkömmliche Satzmuster sowie originelle Eigenschöpfungen erlebnisreich zur Geltung. Er betonte durch geschickten Einsatz der Klangfarben den anspruchsvollen Wechsel von ruhigen und lebhaften, von leisen und lauteren Variationen und erzielte dadurch eine starke Wirkung.

Der Organist hat überragende technische Fähigkeiten

Wie Ravanello gilt auch Enrico Bossi als einer der größten Organisten seiner Zeit. In dem Scherzo op. 49 in g-Moll war das kompositorisch zu spüren. Donato Curazzo konnte dank seiner überragenden technischen Fähigkeiten das brillante Stück zu wahrer Größe führen.

Es war das imponierende Zusammentreffen von rhythmischem Fluss, großem harmonischem Glanz und starkem Aufbau. Der "Chant du soir" war als vorweggenommener Abendgesang eine gelungene klangvolle Meditation. Am Schluss zu Recht langer intensiver Beifall des Publikums in der gut gefüllten Basilika und als bemerkenswerte Zugabe das Adagio aus dem Oboenkonzert von Alessandro Marcello.

Die nächste Matinee beim Dillinger Orgelsommer mit dem Titel "Königlicher Glanz" steht am kommenden Samstag, 2. September, an. Mario Ciferri aus Porto San Giorgio spielt Werke von Bach, Liszt (Orpheus) und Reger (Phantasie "Halleluja! Gott zu loben!"). Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr in der Basilika.