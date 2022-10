Dillingen

vor 17 Min.

Jugendroman von Janina Sattler kommt jetzt auch nach Dillingen

Stolz hält Janina Sattler ihr erstes Buch "Guina – Die Bestimmung" in den Händen. Nun erfüllt sich ihr Traum auch in Dillingen, denn den Jugendroman gibt es bald auch in der Buchhandlug Brenner. Das wird für sie der nächste Anlass sein, ihren Vater und ihre Oma in Dillingen zu besuchen.

Plus Die junge Autorin und Lehrerin Janina Sattler aus München veröffentlicht ihren Jugendroman "Guina" nun auch in Dillingen. Die Stadt ist ihre zweite Heimat.

Von Anna Lena Mayr Artikel anhören Shape

In einer langweiligen Sozialkundestunde in der zehnten Klasse fing alles an: Die Idee für eine Geschichte, aus der sich später das Buch "Guina - Die Bestimmung" entwickelte. In kurzer Zeit hatte Janina Sattler verschiedenste Namen für Charaktere, sowie die Storyline in groben Zügen auf ihrem Schulblock stehen. Obwohl sich ihr 18-jähriges Ich mit der nun ausformulierten Rohfassung der Geschichte in den Händen nicht hätte vorstellen können, dass diese einmal veröffentlicht wird, geht ihr größter Traum nun elf Jahre später in Erfüllung. "Ich wollte schon immer in eine Buchhandlung gehen und dort mein eigenes Buch aus dem Regal nehmen können", schwärmt Sattler glücklich, nun da sich ihr Traum erfüllt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen