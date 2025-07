Heuballenpresse gerät bei Kicklingen in Brand

Nahe dem Dillinger Ortsteil Kicklingen ist am Dienstagnachmittag ein landwirtschaftliches Gerät in Brand geraten. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Kicklingen, Kommandant Steffen Traut, vor Ort erklärt, habe die Heuballenpresse auf dem Feld angefangen zu brennen. Auch die frisch gepressten Heuballen hätten geraucht. Der Landwirt habe das Gerät noch rechtzeitig vom Schlepper abhängen können und in dem Zuge mehrere Feuerlöscher eingesetzt. Dann rückte die Feuerwehr an.

Insgesamt waren vier Feuerwehren aus der Umgebung im EInsatz. Foto: Lioba Reiter

Im Einsatz waren die Feuerwehren Fristingen, Kicklingen, Dillingen und Binswangen mit insgesamt rund 50 Feuerwehrleuten. Auch das Bayerische Rote Kreuz war im Einsatz, ebenso brachten Landwirte mit Wasser gefüllte Güllefässer zum Einsatzort. Der Schaden an der Ballenpresse und dem Feld liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 250.000 Euro. Erste Vermutungen zur Brandursache legen einen technischen Defekt nahe.