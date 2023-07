Dillingen

Kreistagssitzung: Ein Blick nach vorne und ein Blick zurück

Der Landkreis Dillingen steckt in einer finanziell schwierigen Lage. Manche fragen sich, wie es so weit kommen konnte.

Plus Der Landkreis sieht sich mit großen Problemen bei den Finanzen konfrontiert. Für manchen Kreisrat wirkt da die jüngste Ehrung für Altlandrat Leo Schrell unpassend.

Der Landkreis Dillingen befindet sich an einem Scheideweg. Ein Weg führt zur Rettung der Krankenhäuser Dillingen und Wertingen, und der andere führt zu einer Schließung. Im Juni hat sich der Kreistag - hinter verschlossenen Türen - dazu entschieden, mit einem Medizinkonzept und einschneidenden Einsparmaßnahmen zu versuchen, die Kliniken wirtschaftlich in die Spur zu bringen. Das Defizit, das heuer wahrscheinlich um die 15,5 Millionen Euro betragen wird, muss deutlich gesenkt werden. Sonst kann der Landkreis irgendwann die Rechnungen nicht mehr bezahlen, und die Schließung mindestens eines der Häuser droht.

Soweit ist die Lage mittlerweile bekannt. In der jüngsten Sitzung des Dillinger Kreistags betonten mehrere Räte in ihren Wortmeldungen, dass nun der Blick nach vorne gerichtet sein und der Kreistag Geschlossenheit demonstrieren müsse. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Bernd Nicklaser, zitierte Albert Einstein und sagte: "Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben." Johann Popp ( CSU) will Investitionen in die Kliniken, damit langfristig nicht immer nur Defizite ausgeglichen werden müssen.

