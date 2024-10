Ladendieb in Dillingen flieht und lässt Beute zurück

Am Mittwoch kam es in einem Verbrauchermarkt in der Donauwörther Straße in Dillingen zu einem Ladendiebstahl. Gegen 12 Uhr packte ein bislang unbekannter Täter laut Polizei Lebensmittel im Wert von 50 Euro in seine Tasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne den Kaufpreis zu entrichten. Als das Personal den Diebstahl bemerkte, flüchtete der Täter auf den Parkplatz. Dort ließ er die Tasche mit der Beute zurück und flüchtete mit einem weißen Kleintransporter in unbekannte Richtung. Durch die Dillinger Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, 09071/56-0, zu melden. (AZ)

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbrauchermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis