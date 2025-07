Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Sattelzug bei Diemantstein

Gleich zweimal haben Unfallfluchten die Polizei am Montag beschäftigt. Bei Bissingen auf der Staatsstraße 2212 kam es gegen 14 Uhr zu einer Kollision: Ein 33-jähriger Fahrer eines Sattelzugs stieß laut Polizei mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastwagens zusammen. Offenbar wurde auch ein Auto, das hinter dem Lastwagen fuhr, durch den herabfallenden Spiegel beschädigt, wie der 33-Jährige schilderte. Die beteiligten Fahrer fuhren trotzdem weiter. Der Schaden am Sattelzug wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

In Dillingen wurde zwischen 18 und 18.30 Uhr in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts in der Johannes-Scheiffele-Straße ein geparkter grauer BMW beschädigt – der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden hier beträgt etwa 500 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Dillingen um Hinweise unter 09071/560. (AZ)