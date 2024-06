Zwei Unfälle mit verletzten Personen im Kreis Dillingen

In Dillingen und Lauingen haben sich zwei Unfälle ereignet. Personen wurden dabei verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 65-Jährigen ist es am Dienstag in Lauingen gekommen. Gegen 12.40 Uhr schob die Frau in der Dillinger Straße ihr Fahrrad über einen Zebrastreifen. Eine 84-jährige Kia-Fahrerin, die auf der Dillinger Straße stadtauswärts unterwegs war, erfasste das Fahrrad der 65-Jährigen. Diese stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auto musste abgeschleppt werden

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am gestrigen Dienstagabend in Dillingen. Gegen 18.35 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Land Rovers die Donauwörther Straße in Richtung Steinheim. Auf Höhe der Klemens-Mengele-Straße wollte er nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarkts abbiegen. Sein Wagen kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 20-Jährigen. Diese und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von circa 12.500 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die freiwillige Feuerwehr Dillingen mit zehn Einsatzkräften. (AZ)