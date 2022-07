Zwei Verkehrsteilnehmer verursachen Schäden und fliehen

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Hilfe.

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es laut Dillinger Polizei am Montag, 19. Juli, gegen 11:30 Uhr in Dillingen gekommen. Ein 21-jähriger Fahrer eines Seat Leon, der auf der Donauwörther Straße in Richtung Höchstädt unterwegs war, fuhr wegen eines Fahrradfahrers, der die Donauwörther Straße aus Richtung Rudolf-Diesel-Straße überquerte, gegen eine dortige Verkehrsinsel. Der bisher unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person und zur Art seiner Beteiligung zuzulassen. Am Seat entstand Unfallschaden von rund 1.000 Euro.

Auch in Lauingen flüchtete ein Autofahrer von einer Unfallstelle

Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr im Zeitraum von Donnerstag, 14. Juli 10:00 Uhr bis Montag, 18. Juli, 18:00 Uhr, gegen einen weißen Hyundai i20, der im Hof einer Reihenhaussiedlung in der Riedhauser Straße in Lauingen abgestellt war. Anschließend flüchtete der bisher unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Hyundai wurde die Fahrerseite eingedellt, der Unfallschaden liegt hier bei rund 5.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)

