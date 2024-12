Lebenshilfe bietet Mitarbeitern Gesundheitsprogramm

Seit November können sich die Mitarbeitenden der Lebenshilfe Dillingen und der Nordschwäbischen Werkstätten GmbH mit einem umfassenden Gesundheitsprogramm belohnen. Als erste Lebenshilfe in Schwaben bietet die Lebenshilfe Dillingen in Zusammenarbeit mit der „Initiative - Gesunder Betrieb GmbH“ (i-gb) ein sportliches und abwechslungsreiches Angebot, das keine Wünsche offenlässt. Mitarbeitende können sich für Aktivitäten bei verschiedenen Gesundheitsanbietern belohnen lassen – von Schwimmen und Entspannen in der Therme über Training im Fitnessstudio bis hin zu individuellen Gesundheitsaktivitäten wie Joggen, Nordic Walking oder Radfahren. Abgerundet wird das Angebot durch eine Vielzahl digitaler Programme zu den Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung, die jederzeit und überall verfügbar sind. „Mit dem neuen i-gb Gesundheitsprogramm bieten wir unseren Mitarbeitenden nicht nur eine wertvolle Auszeit für Körper und Geist, sondern auch eine Anerkennung für ihren täglichen Einsatz“, so Thomas Resch, Geschäftsführer der Lebenshilfe Dillingen. „Betriebliche Gesundheitsförderung gewinnt immer mehr an Bedeutung“, erklärt Andreas Mendel, Geschäftsführer von i-gb. „Firmenfitness und Gesundheitsangebote sind heute wichtige Faktoren, um Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden.“

