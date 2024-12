Lkw-Fahrer nötigt 55-Jährigen in Dillingen

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es am Mittwoch in Dillingen gekommen. Gegen 0.35 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Große Allee stadtauswärts. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuggespanns fuhr dem ihm dicht auf, betätigte mehrfach die Lichthupe und schaltete anschließend durchgehend das Fernlicht ein. Nachdem der 55-Jährige an einer Bushaltestelle ausgefahren war, entfernte sich der Unbekannte mit seinem Sattelzuggespann in Richtung Burgau. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nötigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis