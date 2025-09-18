Icon Menü
„Wie im wilden Westen“: Zehn Autos auf B16 von Schüssen getroffen

Landkreis Dillingen

„Wie im wilden Westen“: Zahlreiche Dillinger melden Einschusslöcher an Autos

Ein Mann zielt mit einem Luftgewehr an der B16 bei Hausen auf Autos. Wenig später ist der mutmaßliche Täter verhaftet. Das Ausmaß seiner Aktionen zeigt sich erst jetzt.
Von Philipp Scheuerl
    Zunächst berichtete die Polizei von fünf Fällen. Doch nach einem Zeugenaufruf und einem Bericht unserer Zeitung meldeten sich weitere Betroffene. Sie waren an der B16-Brücke bei Hausen (links) wohl ebenfalls im Visier des mutmaßlichen Schützen aus Dillingen.
    Zunächst berichtete die Polizei von fünf Fällen. Doch nach einem Zeugenaufruf und einem Bericht unserer Zeitung meldeten sich weitere Betroffene. Sie waren an der B16-Brücke bei Hausen (links) wohl ebenfalls im Visier des mutmaßlichen Schützen aus Dillingen. Foto: Philipp Scheuerl, Canva (AZ-Collage)

    Die Akte des mutmaßlichen B16-Schützen aus Dillingen wird am Dienstag mit jeder Stunde dicker. Am Montag berichtet die Polizei über die Verhaftung eines 21-Jährigen, der mit einem Luftgewehr auf mehrere Autos geschossen haben soll. Ein Tag später läuft der Hörer in der Polizeiinspektion Dillingen heiß: Zahlreiche Fahrzeughalter melden sich. Sie hatten sich über merkwürdige Schäden an ihrem Auto gewundert und lasen nun den Bericht in unserer Zeitung. Womöglich wurde auch auf sie geschossen. Am Dienstagmittag meldet Kripo-Chef Michael Lechner: Bislang seien zehn Autos involviert. Eine betroffene Autofahrerin aus Dillingen berichtet: „Es war ein massiver Schlag. Ich will mir nicht ausmalen, was bei dem Schuss hätte passieren können.“

