„Wie im wilden Westen“: Zahlreiche Dillinger melden Einschusslöcher an Autos

Die Akte des mutmaßlichen B16-Schützen aus Dillingen wird am Dienstag mit jeder Stunde dicker. Am Montag berichtet die Polizei über die Verhaftung eines 21-Jährigen, der mit einem Luftgewehr auf mehrere Autos geschossen haben soll. Ein Tag später läuft der Hörer in der Polizeiinspektion Dillingen heiß: Zahlreiche Fahrzeughalter melden sich. Sie hatten sich über merkwürdige Schäden an ihrem Auto gewundert und lasen nun den Bericht in unserer Zeitung. Womöglich wurde auch auf sie geschossen. Am Dienstagmittag meldet Kripo-Chef Michael Lechner: Bislang seien zehn Autos involviert. Eine betroffene Autofahrerin aus Dillingen berichtet: „Es war ein massiver Schlag. Ich will mir nicht ausmalen, was bei dem Schuss hätte passieren können.“

