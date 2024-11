Mehrere Unfallfluchten mit Sachschäden

In Dillingen haben sich am vergangenen Dienstag mehrere Unfallfluchten ereignet. Zwischen 5.45 Uhr und 10 Uhr beschädigte laut Angaben der Polizei ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Regens-Wagner-Straße eine geparkte graue Daimler-E-Klasse an der Heckstoßstange. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Am Daimler beläuft sich der Unfallschaden auf etwa 1.200 Euro.

Gegen 12.15 Uhr beschädigte zudem ein auch bisher unbekannter Fahrzeugführer im Dillinger Jakobstal einen geparkten schwarzen VW Passat am Fahrzeugheck. Anschließend flüchtete auch hier der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise