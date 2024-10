Mit 70 km/h durch Steinheim gerast: Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag ein Auto im Dillinger Ortsteil Steinheim gestoppt, dessen Fahrer deutlich zu viel getrunken hatte. Gegen 16.30 Uhr hielt die Polizeistreife in der Pfalz-Neuburg-Straße im Stadtteil Steinheim den Autofahrer an, weil er 70 km/h statt der erlaubten 50 km/h fuhr. Der 40-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, wie ein Atemalkoholtest ergab, der 1,4 Promille zeigte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ließen eine Blutprobe entnehmen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (AZ)

