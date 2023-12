Modehaus Schneider feiert in Dillingen das 40-jährige Bestehen

Seit vier Jahrzehnten gibt es das Modehaus Schneider, das auch Filialen in Wertingen und Meitingen betreibt. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz gratulierte.

Anfang Dezember gab es in der Dillinger Königstraße Grund zu feiern – das Modehaus Schneider beging sein 40. Jubiläum. Zur Feier des 40-jährigen Bestehens war Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz eingeladen.

Gemeinsam mit dem Rathauschef und ihrem Team warf die Geschäftsführerin Cathrin Schneider einen Blick zurück auf die langjährige Firmengeschichte. Im Jahr 1983 wurde das Modehaus in der Königstraße eröffnet. Besondere Meilensteine waren seither die Vergrößerung der Ladenfläche von 200 auf 500 Quadratmeter im Jahr 2002 sowie der Umbau und die Neueröffnung als exklusives Damenmodegeschäft im Jahr 2016. Aufgrund des Erfolgs in der Königstraße sind im Laufe der Jahre weitere Filialen in Wertingen und Meitingen hinzugekommen.

"Unverzichtbarer Bestandteil der Dillinger Königstraße"

Oberbürgermeister Kunz brachte zum Ausdruck, dass das Geschäft am Mitteltorturm ein „unverzichtbarer Bestandteil der Dillinger Königstraße“ sei. Für die Zukunft wünschte er Geschäftsführerin Cathrin Schneider und ihren Mitarbeiterinnen alles Gute und stieß gemeinsam mit ihnen auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Firmengeschichte an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch