Motorradfahrer beleidigt Autofahrer in Dillingen

Am Samstag fuhr ein 19-jähriger Dillinger gegen 15.20 Uhr auf die Straße Am Spitalfeld in Dillingen ein. Dabei hatte er Vorfahrt. Eine Radfahrerin und ein Motorradfahrer mussten deshalb bremsen und echauffierten sich im Anschluss so sehr darüber, dass der Motorradfahrer den Pkw-Fahrer aufforderte, stehenzubleiben, gegen seine Scheibe klopfte, gegen den Pkw trat und den Fahrer beleidigte.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)