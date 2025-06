In Dillingen gibt es einen neuen türkischen Imbiss

„Ewin“ ist das kurdische Wort für Liebe, und so hat Diyap Bizgar seinen ersten Imbiss genannt. Die Eröffnung jenes Geschäfts in Straubing ist mittlerweile fast 25 Jahre her. Jetzt hat der 54-Jährige Neuburger, zusammen mit seinem Neffen Mahmut Yesic aus Ulm, die 22. Filiale eröffnet – und zwar in Dillingen. Die Räumlichkeit an der Großen Allee war vor einigen Jahren noch eine Cocktailbar, dann bis vor wenigen Monaten ein arabischer Supermarkt.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straubing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis