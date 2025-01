Neues Lokal in Dillingen: Früher Federbar, jetzt Cozy

„Cozy“ ist der Name, den Utsab Ghale für seine neue Brasserie und Bar in der Königstraße in Dillingen gewählt hat. Auf Deutsch heißt das „gemütlich“, das soll laut dem neuen Betreiber auch Programm sein. Ghale ist Chef und Koch im Restaurant „Buddy“ im Gebäude des ehemaligen Paul-Kaufhauses, nur ein paar hundert Meter entfernt in der Kapuzinerstraße. Das Cozy werde dem aber keine Konkurrenz machen, ist er sich sicher: „Es ist gemütlicher und kleiner. Das geht in eine ganz andere Richtung.“ Etwa 30 Gäste können im Lokal auf den ledernen Stühlen Platz nehmen, die hölzernen Tische sind ebenfalls kleiner dimensioniert, ganz im Sinne einer Brasserie. Das Wort steht für eine Gaststätte, die weniger formell als ein Restaurant sein soll, aber trotzdem warme Speisen anbietet.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis