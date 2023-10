Nico Stegmayer, FDP: "Wir sind alle sehr enttäuscht"

Plus Der 21-jährige Dillinger, der für die FDP den Sprung in den Landtag schaffen wollte, hat mehr erwartet.

Die Enttäuschung ist nicht zu überhören. Nico Stegmayer macht auch kein Geheimnis daraus. Der Erststimmenkandidat der FDP sagt am Sonntagabend: "Die Stimmung ist nicht gut. Wir sind alle sehr enttäuscht." Der 21-jährige Dillinger hat auf "fünf Prozent plus X" gehofft. Das vorläufige Ergebnis (Stand 21.30 Uhr) im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen ist weit davon entfernt: 2,4 Prozent Erststimme, 2,3 Prozent Zweitstimmen.

Nicht nur sein persönliches, sondern auch das Gesamtergebnis ist für Stegmayer "eine klare Ablehnung der Ampelkoalition". Aus seiner Sicht hätten viele Menschen mit ihrer Wahl ihren Protest ausdrücken wollen. Trotzdem: "Wir müssen uns selbst an der Nase packen. Möglicherweise hätte auch die Bayern-FDP bei manchen Themen noch mehr den Finger in die Wunde legen müssen. Die Themen, die die Menschen wirklich bewegen, konnte man nicht greifen." Dazu zählen für ihn die Asyl- und Energiepolitik. "Beides kriegen wir mit SPD und Grünen nicht gelöst." Nun gelte es Konsequenzen daraus zu ziehen, die nächsten Tage müsse man sich Zeit nehmen, um genau zu analysieren.