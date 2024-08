Orgelsommer Dillingen: Draußen Sommer, drinnen Emotionen

Während sich am Samstag – dem ersten im August – die richtige Sommer-Stimmung mit Frühstück im Straßencafé, Flip-Flops an den Füßen und blumigen Sommerkleidern ausbreitete, ereignete sich in der immer angenehm kühlen Basilika etwas Großes: Im Rahmen des 18. Dillinger Orgelsommers und zu Ehren des 200. Geburtstages des Komponisten Anton Bruckner, spielte Christian von Blohn dessen Symphonie Nr. 7 in E-Dur. Sie ist eine seiner bekanntesten und beliebtesten Symphonien und wurde zwischen 1881 und 1883 komponiert. Die wunderbare Orgeltranskription ermöglicht es, die reiche und komplexe Struktur des viersätzigen orchestralen Werks auf einem einzigen Instrument darzustellen. Dabei kommen die klanglichen Möglichkeiten der Orgel voll zur Geltung, was eine durchaus neue Perspektive auf Bruckners Musik eröffnet.

