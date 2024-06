Pfarrgemeinde St. Ulrich in Dillingen feiert runden Geburtstag

Seit 50 Jahren gibt es die Pfarrei im Dillinger Norden. Das wird am Samstag und Sonntag mit einem bunten Programm gefeiert.

Am 1. Juni 1974 hat der damalige Bischof Josef Stimpfle im Neubaugebiet im Dillinger Mittelfeld die katholische Pfarrgemeinde St. Ulrich ins Leben gerufen. Sie ist damit eine der jüngsten Pfarreien des ganzen Bistums Augsburg. Zu einem Pfarrei-Familien-Fest anlässlich des 50. Geburtstags laden die Verantwortlichen der Gemeinde am kommenden Wochenende in ihr Kirchenzentrum ein.

Längst bevor die heutige Kirche mit Pfarrzentrum gebaut und geweiht wurde (1993) – dies haben die „Ulricher“ im vergangenen Herbst kräftig gefeiert, wuchs die Gemeinschaft der Katholiken im neuen nördlichen Stadtteil Dillingens. Sie sammelte sich zuerst im Saal der „Mittelfeldstuben“ zum Gottesdienst, dann in der „Notkirche“ nebenan in der Adalbert-Stifter-Straße; die Mittelfeldstuben wurden beliebter Gemeinde- und Jugendtreff. Rege war das Miteinander gleich in den einfachen Räumen der Anfangszeit, stark besucht die Gottesdienste, lebendig viele Gruppen und Feste. Der damalige Stadtpfarrer Walter Rau wusste die richtigen Impulse zu setzen und die Gemeinschaft der Gläubigen, von Kleinkindern bis zu Senioren, zu inspirieren und im Sinn des Evangeliums zu formen. Viele Erinnerungen daran leben heute noch in „Ulrichern“ und sind starke Wurzeln für das Gemeindeleben.

Am Samstag gibt es in Dillingen eine Vigilnacht

Die Feier des Gemeinde-Geburtstags startet mit einer Vigilnacht am Samstag, 15. Juni. Wiederum ist das Ulrichsreliquiar mit Gebeinen des Kirchenpatrons aus der Basilika St. Peter zu Gast. Kleine geistliche Impulse und Musik laden zum Verweilen, zum Genießen des Kirchenraums, zum Erfühlen des Miteinanders als Gläubige und Gäste und zum Gebet. Die Gruppe "Come See" wird das Gotteshaus wieder eindrucksvoll illuminieren.

Das Jubiläum "30 Jahre St. Ulrich" wurde bereits im Herbst gefeiert. Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats bereiteten das Fest vor: (von links) Johannes Lechner, Maria-Anna Immerz, Josef Ehnle, Judith Schmid, Katharina Richter-Pitta, Günter Wasserrab und Gilbert Schober. Foto: Berthold Veh

Um 20 Uhr eröffnet Chorios, der Kammerchor Nordschwaben aus ehemaligen Schülern und Schülerinnen des Dillinger „Bona“ unter Leitung von Michael Finck mit geistlichen und weltlichen Gesängen verschiedener Epochen. Kraftvolle Impulse aus der Kirche Afrikas in Gesängen, Trommelmusik und Wort gibt um 21 Uhr Vincent Semenou aus Togo, der als Pastoralreferent im Bistum Augsburg arbeitet: „Jesus, der Trommler, gibt uns den Takt – mach mit!“ Willkommen sind dabei auch selbst mitgebrachte Trommeln und Rasseln der Gäste. Andrea Bender mit dem Ensemble Amicitia lädt mit berührenden Klängen und Texten in der letzten Stunde der Vigilnacht um 22 Uhr zu dem ein, was Christsein ausmacht: „Durch Jesus verbunden in Freundschaft“. Der Segen mit dem Ulrichsreliquiar wird laut Pressemitteilung die stimmungsvolle Nacht beschließen.

Impuls gestaltet am Sonntag den Familiengottesdienst

Als „Pfarrei-Familien-Fest“ ist die Geburtstagsfeier der Gemeinde am Sonntag, 16. Juni, vorbereitet. Um 10 Uhr feiern Kleine und Große, Gemeindemitglieder und Gäste einen festlichen Familiengottesdienst, musikalisch gestaltet von der Gruppe Impuls. Ein buntes Fest mit Quiz, Video, Spielen und Bastelangeboten, Mal-Fahrrad, Kinderkino, Buttons, Puzzles wartet dann auf alle. Miriam Galonska lädt zu einem Kinder-Mitmach-Konzert. Und durch Kirche, Turm und Sakristei kann man sich führen lassen und Neues entdecken. Eine kleine Bildergalerie erzählt von der Geschichte der Pfarrei.

Andrea Bender mit dem Ensemble Amicitia ist ebenfalls bei der Vigilnacht am Samstag in St. Ulrich in Dillingen dabei. Foto: Markus Ramsperger, Amicitia (Archivbild)

Fürs leibliche Wohl ist gut gesorgt mit Gulaschsuppe, Würsten und Steckerfisch vom Grill, hausgemachten Kuchen, frischen Waffeln und einer Eistheke. Einen klangvollen Schlusspunkt setzt schließlich um 17 Uhr ein festliches Kirchenkonzert für drei Trompeten, Orgel und Pauken mit dem Nördlinger Bachtrompeten Ensemble, das heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert. (AZ)