Der neue Wolfgang-Weg führt durch den Landkreis Dillingen

Im Herbst wird der Pilgerweg eingeweiht. Er wird die Städte Pfullingen und Regensburg verbinden. In der Region liegen vier Etappen.

Zum 1100. Geburtstag des Heiligen Wolfgang wird im Herbst ein neuer Wolfgang-Weg feierlich eröffnet, der die Städte Pfullingen und Regensburg auf einer Strecke von 340 Kilometern in 19 Etappen miteinander verbindet. Der Landkreis Dillingen ist mit vier Etappen im Spiel.

Der neue Wolfgang-Weg ergänzt laut Pressemitteilung das historische Wegenetz der Wolfgang-Wege in Deutschland, Österreich, Italien, Tschechien, Ungarn und der Schweiz, das schon im Mittelalter zahlreiche Pilger nach St. Wolfgang im Salzkammergut geführt hat. Der "Spatenstich" für die Markierung des neuen Wolfgang-Weges von Pfullingen nach Regensburg fand im Oktober 2023 statt. Bei dieser Zeremonie wurde die erste Wegemarkierung an der Wolfgangkirche in Pfullingen angebracht.

Kreuz, Schlüssel und "Hackerl" sind die Elemente des Wolfgang-Weges

Das Symbol des Weges setzt sich aus drei Elementen zusammen: dem Kreuz, als Zeichen dafür, dass der Heilige Wolfgang (um 924 bis 994) in Pfullingen getauft wurde, dem Schlüssel, der im Regensburger Stadtwappen enthalten ist und für seine Zeit als Bischof von Regensburg steht und dem Hackerl, wie man in Österreich zu einem Beil sagt. Dieses steht für die Legende, nach der Wolfgang ein Hackerl vom Falkenstein ins Tal geschleudert hat, um am Fundort eigenhändig eine Kirche zu errichten. Diese Kirche in St. Wolfgang ist der Ort, an dem der Heilige die größte Verehrung erfährt.

Zur Präsentation des gesamten Wegenetzes wurde die Webseite wolfgangweg.eu als gemeinsame Plattform geschaffen. Pilger und Pilgerinnen finden hier nicht nur detaillierte GPX-Daten zum Download, sondern auch Karten und ausführliche Beschreibungen für eine optimale Vorbereitung ihrer Reise. In den Landkreis Dillingen führt der Wolfgang-Weg auf Etappe 8 – Giengen/Brenz–Syrgenstein/Oberbechingen. Etappe 9 führt von Oberbechingen nach Dillingen, Etappe 10 von Dillingen nach Gremheim. Etappe 11 führt vom Landkreis hinaus nach Donauwörth. Interessant sind die Beschreibungen der Etappen. "Heute queren wir kurz vor Staufen die Landesgrenze von Baden-Württemberg nach Bayern, und wir sehen ab jetzt auffallend mehr Kapellen und Flurkreuze in der Landschaft", heißt bei Etappe 8. Pilger und Pilgerinnen bekommen unter anderem auch folgenden Tipp für die Durchquerung des Landkreises Dillingen. "Einkehrmöglichkeiten sind rar. Deshalb empfiehlt es sich, Proviant mitzunehmen oder unterwegs zu kaufen."

Der neue Wolfgang-Weg, der im Herbst eröffnet werden soll, führt von Pfullingen nach Regensburg. Der Landkreis Dillingen ist mit vier Etappen vertreten. Foto: St. Wolfgang/Salzkammergut

Die feierliche Einweihung des neuen Wolfgang-Weges findet am Donnerstag, 3. Oktober, in Pfullingen statt. Am Folgetag startet eine Staffel-Pilgertour, die am Dienstag, 22. Oktober, St. Emmeram, den Ort der Grablege, in Regensburg erreichen soll. Pilger, Wanderer und Interessierte seien schon heute herzlich dazu eingeladen, sich mit den Organisatoren gemeinsam auf den Weg zu machen – jeder so viel er mag. Informationen hierzu sind auf der Website unter Veranstaltungen zu finden. (bv, AZ)

