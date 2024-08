Polizei Dillingen ermittelt gegen 48-Jährigen wegen Tankbetrugs

Ein 48-Jähriger hat am Montagnachmittag an einer Tankstelle in der Dillinger Donauwörther Straße getankt und ist anschließend ohne zu bezahlen weggefahren. Gegen 16.30 Uhr füllte der Mann seinen Mietwagen mit Sprit für 50 Euro auf und verließ die Tankstelle, ohne zu zahlen. Während die Polizei den Vorfall aufnahm, kehrte der Fahrer zurück und beglich den offenen Betrag. Trotzdem leitete die Dillinger Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Tankbetrug ein. (AZ)

