Polizei stellt in Dillingen Paketfahrer nach Unfallflucht

Eine Unfallflucht in Dillingen hat am Mittwoch die Polizei beschäftigt. Gegen 18 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Paketfahrer in der Straße Am Mittelfeld einen geparkten Wagen anfuhr. Anschließend suchte der Unfallverursacher nach Angaben der Polizei das Weite.

Die Dillinger Polizei macht den Paketfahrer noch mi Stadtbereich ausfindig

Der Kotflügel des geparkten Autos wurde beschädigt, den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 2000 Euro an. Der Zeuge informierte den Halter des Pkw. Und der 66-Jährige schaltete die Polizeiinspektion Dillingen. Eine Streife nahm daraufhin die Anzeige vor Ort auf und konnte im Anschluss den Verursacher noch im Stadtbereich Dillingen feststellen.

Gegen den 22-jährigen Paktfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (AZ)