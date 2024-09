Polizei sucht nach Unfallflucht in Dillingen geschädigten Autofahrer

Der Fahrer eines silbernen Opel Astra hat am Montagvormittag an der großen Kreuzung in Dillingen (Große Allee / Altheimer Straße) einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 8.30 Uhr beobachtete eine unbeteiligte Zeugin, wie der Opel von der Altheimer Straße kommend nach rechts in die Große Allee einbog. Dabei touchierte er einen unbekannten roten Pkw, der an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur der Großen Allee stand, um nach links in die Altheimer Straße abzubiegen. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weiter in westliche Richtung, ohne den Unfall zu melden.

Unfallverursacher ermittelt, Geschädigter noch nicht

Er konnte später ermittelt werden und hatte einen beschädigten linken Außenspiegel. Der andere Unfallbeteiligte konnte bislang nicht gefunden werden. Es ist unklar, ob sein Fahrzeug bei dem Vorfall beschädigt wurde. Gegen den Verursacher läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Unfallflucht, wie die Polizei mitteilt.

Zum geschädigten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein rotes Auto, möglicherweise der Marke Dacia, handelt. Der Fahrer dieses Wagens wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)