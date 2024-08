Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Autofahrerin in Dillingen

Ein Autofahrer und ein Radfahrer sind am Donnerstag in Dillingen Kneippstraße/Ecke Wilhelm-Bauer-Straße zusammengestoßen. Gegen 16.20 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pkw die Kneippstraße und wollte nach rechts in die Wilhelm-Bauer-Straße einbiegen. Sie hielt vor dem Einmündungsbereich, um nach rechts und links zu schauen. In diesem Moment kam von rechts ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg der Wilhelm-Bauer-Straße angefahren. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen das stehende Fahrzeug der 56-Jährigen. Dabei stürzte er.

Delle am Kotflügel

Nachdem er sich aufgerichtet hatte, gab er der Dame zu verstehen, dass er unverletzt war. Er stieg wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, bevor die 56-Jährige Gelegenheit zum Personalienaustausch hatte. Am Fahrzeug entstand eine kleine Delle im Kotflügel. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei (09071/560) zu melden. (AZ)