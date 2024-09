Radfahrer nach Unfall in Fristingen schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag auf der Staatsstraße auf Höhe des Dillinger Stadtteils Fristingen gekommen. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Straße von Dillingen kommend in Fahrtrichtung Kicklingen. Zeitgleich befuhr ein 63-Jähriger mit einem Pedelec den dortigen Radweg und wollte die Staatsstraße 2030 auf Höhe der Einmündung zur Straße An der Glöttbrücke überqueren, um weiter in Richtung Fristingen zu fahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 20-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Dillinger Polizei ermittelt in beide Richtungen

Der 63-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Universitätsklinikum nach Augsburg verbracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Derzeit wird von einem Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen den 63-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Gegen den 20-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. (AZ)