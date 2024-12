Radlerin verletzt: Verursacher flüchtet

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend in Dillingen gekommen. Eine 46-jährige E-Bike-Fahrerin erlitt dabei laut Auskunft der Polizei leichte Verletzungen und ein bisher unbekannter Autofahrer beging Fahrerflucht. Gegen 18.50 Uhr war die 46-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Donauwörther Straße auf dem Fahrradstreifen stadtauswärts unterwegs. Der bisher unbekannte Autofahrer befuhr die Donauwörther Straße in gleicher Richtung. An der Einmündung zur Klemens-Mengele-Straße bog der Autofahrer unvermittelt nach rechts ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die E-Bike-Fahrerin nach links aus und stürzte von ihrem Rad. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der unbekannte Autofahrer fuhr unbeeindruckt weiter in Richtung „Am Reitweg“ und beging Fahrerflucht. Am E-Bike entstand Unfallschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallflüchtigen soll es sich um einen hellen SUV gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

